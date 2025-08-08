Umudu kestiler yola halı serdiler

Adana'da kazılan yol, belediye tarafından bir türlü asfaltlanmayınca esnaf tozdan bıktı. Evlerinden getirdikleri eski halıları sererek kendince çözüm buldu.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde uzun bir zaman geçmesine rağmen yol bir türlü asfaltlanmadı. Esnaf büyükşehir belediyesine başvuru yapmasına rağmen yol bir türlü sonuç alamadı. Tozdan şikâyetçi olan esnaf evdeki eski halıları ıslatıp bozuk yola serdi.Esnaf Hasan Alp ise mahallenin mahrumiyet bölgesi olduğunu belediyenin mahalleye hiç bakmadığını belirtti.