Umudun resmini taşlara çiziyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yıkılan binanın enkazından kurtarılan ressam Edanur Sarar (25), sahil şeridindeki kayalara çizdiği resimlerle afetin etkilerini unutmaya çalışıyor. Depreme İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle birlikte yakalanan ressam Edanur Sarar, 5 katlı binanın enkazından sağ kurtuldu. Yaşadığı olumsuzlukları hafifletmek ve kendini rahatlatmak amacıyla resim yapmaya devam eden Sarar, kayalara kuş, balık ve meyve gibi figürler çizerek sahili renklendirmeye başladı.Resimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi ve onlara moral vermeyi amaçladığını dile getiren Sarar, "6 Şubat depreminde onlarca binalar yıkıldı. İnsanlar hayatını kaybetti. Deprem üzerimizde çok büyük bir acı bıraktı, İskenderun sahili de 6 Şubat depreminde çok fazla hasar aldı. Zamanla buralar güzelleşmeye başladı. Çalışmalar devam ediyor ve insanlar burada gezerken bir sahil havası, deniz havası alırken güzel şeyler görmelerini istedim" dedi.Sarar, "Kırlangıç çizmemin nedeni, yeni başlangıçlar, umutları sembolize eden kuş olmaları. Ardından anka kuşu çizdim. Bu da küllerinden yeniden doğan anlamına geliyor. Biz de depremden sonra yeniden umutlanıp, küllerimizden doğuyoruz." diye konuştu.