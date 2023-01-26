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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Umudun ve azmin adı doktor Anıl

Üniversiteye hazırlanırken lenf kanserine yakalandı. Bir kolunda serumla girdiği sınavda tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Evlendi, iki kızı oldu. Balıkesir’de görev yapan Anıl Kaya, tayin isteğ iyerine gelirse kanseri yendiği ve mezun olduğu tıp fakültesi hastanesinde görev yapacak

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Umudun ve azmin adı doktor Anıl
Antalya'da yaşayan Anıl Kaya (31), 2008'de henüz 17 yaşında lise son sınıf öğrencisiyken lenf kanserine yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kaya'ya ailesi, "Bu yıl üniversite sınavına girme" dedi. Ancak o ideallerinden vazgeçmedi. Kolunda serumla girdiği sınavda, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Bir yıllık tedavi sonunda kanseri yenen ve 2016'da doktor olan Kaya, Burdur'da aile hekimi olarak göreve başladı.



2017'de ise TUS sınavını kazanarak, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Reanimasyon Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini başarıyla tamamladı. Aynı yıl kendisi gibi doktor olan Özge Kaya ile evlendi. Bu evlilikten Deniz (4) ve Doğa (2) ismini verdiği iki kızı oldu. Kaya, böbrek hastası olan babasına yakın olabilmek için Antalya'ya tayin istedi. Tayini çıkarsa kanseri yendiği ve sıralarında okuduğu tıp fakültesi hastanesinde görev yapacak.



SABAH'a konuşan Kaya şunları söyledi: "Üniversite sınavına gireceğim dönemde, aldığım ilaçların etkisi ile zihnim yoruluyordu. Doktorlarım yaşayacağım sıkıntılar konusunda uyardı ama ben emek vermiştim ve vazgeçemezdim. Evden dışarıya sadece sınavlarda çıkabiliyordum. Üniversite sınavına da bir elimde serum ile girdim. Tedavi sürecimde doktor olma isteğim iki kat arttı. Hayatımda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. En zor anımda bile hep umutla yaşama sarıldım. Bundan sonraki hedefim doçentlik ve profesörlük. Umudunu ve hayallerini yitiren ölür."

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Umudun ve azmin adı doktor Anıl
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