Şehir şehir dolandı, 5 milyon donör tarandı... ‘Umudunuzu asla kaybetmeyin’

Antalya'nın Demre ilçesinde annesi Selen Çobanoğlu ile birlikte yaşayan 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ares Çınar'ın, 5 yıl önce sağlık durumunda değişiklik gören ailesi, hastaneye başvurdu. 4 yıl boyunca yapılan araştırma ve testler sonucu Ares'e geçtiğimiz yıl aplastik anemi tanısı kondu. Hastalığın ciddi bir kan hastalığı olduğunu öğrenen anne Çobanoğlu'nun dünyası adeta başına yıkıldı. Tedavi için kök hücre nakli olması gerektiği bilgisine de ulaşan Çobanoğlu, Türkiye'nin tüm illerinde Kızılay aracılığıyla oğlu için uygun donör arayışına başladı. Kök hücre bankalarında 5 milyonu geçkin tarama yapılsa da Ares'e uygun doku örneğine rastlanılamadı. Umudunu yitirmeyen anne, uygun donörün bulunması için gece gündüz demeden çaba sarf etmeye başladı.Son olarak Ares'in ailesi İstanbul'daki özel bir hastanede anne ve babadan gerçekleştirilecek yarı uyumlu nakil kararı aldı. Son 6 ay içerisinde iki kez yarı uyumlu olmak üzere anne ve babadan nakil gerçekleştirildi ve bekleyiş başladı. Güzel haber ise fazla gecikmedi. İkinci nakil sonrası Ares' gerçekleştirilen kök hücre nakli yüzde yüz uyum sağladı. Sağlığına kavuşan Ares, kendisi gibi gece gündüz demeden savaşan annesiyle birlikte sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Ares'in hastalığı ya da benzer hastalıklarda olan çocukların ebeveynlerine de seslenen Çobanoğlu, "Evlatlarınızdan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Onlar bizden çok daha güçlü ama sizin de onların yanında çok güçlü durmanız gerekiyor. O yüzden umudunuzu asla kaybetmeyin" dedi. Tedavisinde yer alan doktor ve hemşirelere teşekkür eden Ares ise kendisi gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklara bir mesaj yolladı. Ares, "Siz de benim gibi hastalıkla mücadele ediyorsanız, lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Siz de hastalandığınızda yaşama sevincinizi kaybetmeyin ve yaşama tutunun. Ben artık tamamen iyileştim ve sağlıklıyım" ifadelerini kullandı.