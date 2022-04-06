Umursamaz hırsızlar tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaparken güvenlik kamerasının açısına aynı anda girince rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şahinbey ilçesinin Tekstilkent Mahallesinde yaşanan ve bir sosyal medya paylaşımı üzerinden haberdar olunan ancak haklarında herhangi bir resmi başvurunun olmayan 2 ayrı hırsızlık olayının yapılan araştırma sonucunda aydınlatıldığı ve zanlıların yakalandığı bildirildi.

Açıklamada 30 Mart günü gerçekleşen olayda, bir işyerinin klima dış ünitesini sökerek götüren hırsızın M.B. olduğu, olaydan 2 gün sonra başka bir hırsızlık olayını gerçekleştirdiği sırada suçüstü yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Aynı kareye omuzlarındaki demir boruyu taşırken giren 2 şüphelinin ise O.T. ve M.A.A. olduğu belirtilen açıklamada yakalanan O.T'nin 5 Nisan günü sevk edildiği adli mercilerde tutuklandığı, yakalanan M.A.A. hakkında gerekli yasal işlemlerin devam ettiği, çalıntı malzemeleri satın alan M.D. isimli şüpheli hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı bildirildi.