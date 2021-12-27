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Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:30 Son Güncelleme: 27.12.2021 11:41

Umut Gündüz davasında karar

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Umut Gündüz davasında karar

Ankara’da bisikletiyle eve giden 19 yaşındaki Umut Gündüz'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden Çağdaş Şenyüz, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batıkent Çakırlar Caddesi'nde 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün, yapılan testte, 1.53 promil alkollü olduğu belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen Şenyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 ay sonra tahliye edilmişti.

ANNE 'CİNAYETTEN YARGILANMALI' DEDİ

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savcı, mütalaasını tekrarlayarak sanığın, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Şenyüz, olanlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Türk adaletine güveniyorum, başka bir diyeceğim yok" dedi. Umut Gündüz'ün babası ise olayın kaza değil cinayet olduğunu belirterek, "Sanığın ağır cezada yargılanması gerekiyor. Bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep ediyoruz. Sanık dalga geçer gibi 526 gün sonra pişman olduğunu söylüyor. Ben oğlumu kaybettim. Geri gelmeyeceğini biliyorum; ancak bu mahkemede çıkacak karar, tüm bisikletlilerin hayatını ilgilendiriyor" diye konuştu. Anne Asuman Gündüz de, sanığın oğlunun katili olduğunu, cinayetten yargılanması gerektiğini ifade etti.

4 YIL 5 AY CEZA

Tarafların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme Şenyüz'e 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı, iyi hal indirimi uygulayarak, 4 yıl 5 ay 10 güne indirdi.

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Umut Gündüz davasında karar
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