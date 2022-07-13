Umut Kervanı Ağrı’da yüzlerce aileye kurban eti ulaştırdı

Yılın her döneminde farklı yardım çalışmaları yapan Umut Kervanı, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Bayramın 2'nci günü sabah erken saatlerde bağışçılardan aldıkları kurbanları kesen Umut Kervanı, daha sonra üye ve gönüllüleri ile birlikte kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Dini bir vazife olan kurban kesimi ve kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Umut Kervanı Ağrı Temsilcisi Suat Çelik, hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etiklerini belirtti.

"DİNİ SORUMLULUĞUMUZUN YERİNE GETİRİLMESİNİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Yapmış oldukları kurban dağıtım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Umut Kervanı olarak her yıl yapmış olduğumuz kurban dağıtımı için çalışmalara Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra başladık. Türkiye geneli yapılan kurban çalışmalarında bizler de ilimizde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için ilk önce hayırseverler ile irtibata geçtik. Allah razı olsun birçok hayırsever bize yardımda bulundu. Biz de bu bağışları Kurban Bayramı'nın 2'nci günü uzman kasaplar ile keserek 20 kişilik üye ve gönüllülerimizle birlikte hepsinin poşetlemesini yaptık, 300 ailemize ikişer kilo olmak kaydıyla kurban etini ulaştırdık. Hakikaten dini sorumluluğumuzun yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hayırda katkıları olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun. Büyük bir özveri ile çalışıp günlerini gecelerine katıp çalışan ve bu etlerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında emeği olan üye ve gönüllülerimize de teşekkür ediyoruz." dedi.