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Giriş Tarihi: 27.7.2022 12:19 Son Güncelleme: 27.7.2022 12:51

‘Umut Tacirleri’ operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen ‘Umut Tacirleri’ adı verilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
‘Umut Tacirleri’ operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalarda, teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye'de sığınmacı konumunda bulunan göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörler ile anlaşma yaptıkları, organizatörlerin Mersin'de ve çevre illerdeki göçmenleri deniz yoluyla Avrupa'ya göndermeye çalıştıkları belirlendi.

Ekipler, Mersin, Antalya, Hatay, İstanbul, İzmir, Muğla ve Uşak'ta 15 şüpheliyi belirleyerek, eş zamanlı operasyon düzenledi. 200 polisin katılımıyla 'Umut Tacirleri' adı verilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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‘Umut Tacirleri’ operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı
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