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Giriş Tarihi: 8.7.2024 17:12 Son Güncelleme: 8.7.2024 17:46

Umut yolculuğu Bodrum açıklarında son buldu

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 olayda 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 78 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Umut yolculuğu Bodrum açıklarında son buldu

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında is Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Farklı saatlerdeki diğer iki göçmen olayında göçmenlerin bindiği iki ayrı lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebinde bulunulması üzerine 11'i çocuk 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
4 olayda karaya çıkarılan 111 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Umut yolculuğu Bodrum açıklarında son buldu
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