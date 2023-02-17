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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Umutlar 11’inci gün son buldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Umutlar 11’inci gün son buldu
Hatay'da onlarca kişiye mezar olan ve cennetten bir köşe diyerek satılan Rönesans Rezidans'ın enkazından felaketin 11'inci gününde bir ailenin daha cansız bedeni çıkarıldı. Sevenlerinin ve yakınlarının umutlu bekleyişi son buldu. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Emir Tümer, eşi Nur Tümer ile çocukları Emir Ali ile Nehir birbirlerine sarılmış şekilde enkaz altından çıkarıldı. Aile, memleketleri Adana Kozan'da dün toprağa verildi. Onlardan ise geriye hep birlikte gezdikleri yerlerden çekildikleri fotoğraflar kaldı.

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Umutlar 11’inci gün son buldu
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