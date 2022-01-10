Un yazan çuvalın içinden tütün çıktı

Adana'da polis, Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan nargile tütünü ve sigaranın, kentte piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde kapsamlı bir arama yaptı. Çabalar sonuç verdi; üzerinde 'un' yazan 3 ayrı çuval içinden çuval çıktı; oluşturulan zuladan da her biri 250 gram olan 792 pakette toplam 198 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Yine aynı yolcuya ait çanta ve valizden de 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı. Gözaltına alınan A.İ., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan kaçak sigara ve nargile tütünü kentte piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kentin tüm giriş ve çıkışlarına tutan polis, şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde kapsamlı bir arama yaptı. Aracın bagajında üzerinde 'un' olduğu yazan 30 kiloluk çuvallar dikkat çekti.

ÇUVAL İÇİNE ÇUVAL KOYMUŞ

Polis, Ahmet İ.'ye ait olan çuvallarda un yerine bir başka ürün olabileceği ihtimali üzerine durup, buna yoğunlaştı. Yapılan incelemede de bunun bir kamuflaj olduğu ortaya çıktı. 3 ayrı un çuvalının içine bir başka çuval daha konulup, nargile tütünün saklandığı tespit edildi; her biri 250 gram olan 792 pakette toplam 198 kilo nargile tütünü ele geçirildi. A.İ.'ye ait bir çanta ve valizden de 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı. Gözaltına alınan A.İ., 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.