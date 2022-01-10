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Giriş Tarihi: 10.1.2022 09:59 Son Güncelleme: 10.1.2022 10:00

Un yazan çuvalın içinden tütün çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Un yazan çuvalın içinden tütün çıktı

Adana’da polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsündeki un çuvallarının içinden tam 198 kilo kaçak nargile tütünü; aynı yolcuya ait çanta ve valizden de toplam 2 bin 900 adet kaçak sigara çıktı.

Adana'da polis, Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan nargile tütünü ve sigaranın, kentte piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde kapsamlı bir arama yaptı. Çabalar sonuç verdi; üzerinde 'un' yazan 3 ayrı çuval içinden çuval çıktı; oluşturulan zuladan da her biri 250 gram olan 792 pakette toplam 198 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Yine aynı yolcuya ait çanta ve valizden de 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı. Gözaltına alınan A.İ., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan kaçak sigara ve nargile tütünü kentte piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kentin tüm giriş ve çıkışlarına tutan polis, şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde kapsamlı bir arama yaptı. Aracın bagajında üzerinde 'un' olduğu yazan 30 kiloluk çuvallar dikkat çekti.

ÇUVAL İÇİNE ÇUVAL KOYMUŞ

Polis, Ahmet İ.'ye ait olan çuvallarda un yerine bir başka ürün olabileceği ihtimali üzerine durup, buna yoğunlaştı. Yapılan incelemede de bunun bir kamuflaj olduğu ortaya çıktı. 3 ayrı un çuvalının içine bir başka çuval daha konulup, nargile tütünün saklandığı tespit edildi; her biri 250 gram olan 792 pakette toplam 198 kilo nargile tütünü ele geçirildi. A.İ.'ye ait bir çanta ve valizden de 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı. Gözaltına alınan A.İ., 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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Un yazan çuvalın içinden tütün çıktı
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