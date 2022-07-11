Ünal Pala kimdir, kaç yaşında öldü, nereli? Tekne kazasında hayatını kaybeden Ünal Pala kimdir, ne iş yapar?

İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmecilğini yaklaşık 20 yıldır yapan ünlü iş insanı Ünal Pala, dün akşam saatlerinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada eşi de hayatını kaybederken, kızı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar da Ünal Pala kimdir, ne iş yapar sorusunu sordu. Peki, Ünal Pala kaç yaşında öldü, kimdir?
ÜNAL PALA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?
Tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Ünal Pala, 27 Aralık 1970 doğumludur. Ankara'da doğmuştur. 18 yıldır inşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren OP Grup holdinginin yönetim kurulu başkanıydı. Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktaydı. Ünal Pala 52 yaşında hayatını kaybetti.