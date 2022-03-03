Haberler Yaşam Haberleri Unculardan un güvencesi
Giriş Tarihi: 3.3.2022 15:25 Son Güncelleme: 3.3.2022 15:26

Unculardan un güvencesi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Unculardan un güvencesi

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, kendi imkânları ve TMO’nun verdiği buğdaydan yapılan unların sabit fiyatla fırıncılara satılmaya devam edileceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle toplumda yaşanan ekmek fiyatlarında artış olabileceği endişesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fabrikalara dağıttığı ve sanayicilerin kendi stoklarındaki buğday sayesinde fırıncı esnafına sabit fiyattan un satışı devam edecek.

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, "Tüm işletmelerin bu zorlu süreçte Ukrayna-Rusya'dan hammadde sıkıntılarına rağmen ellerini taşın altına koyarak gerek stoklarından gerek TMO tarafından tahsisi yapılan buğdaylara karşılık gelen unların TMO'nun belirlediği ekmeklik un 200 ile pidelik un 220 TL fabrika teslimi olmak üzere sadece işletme sahiplerine satışı yapılacaktır" dedi.

Un sanayicileri olarak halkın ve ekmek imalatı yapan esnafın yanında durarak görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Çakmak, "Bölgemizde un sıkıntısı bulunmamaktadır Toprak Mahsulleri Ofisi hasada kadar yapacağı desteklerle bölgemizdeki işletmelerin katkıları ile hiçbir esnafımızın mağdur olmaması için biz Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği olarak elimizden ne gelirse yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Kiev'de insanlık yerin altında! SABAH dünyanın konuştuğu noktayı görüntüledi
Son dakika: MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Son Dakika! Kolpaçino’nun sevilen oyuncusundan acı haber! Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti!
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
Hillary Clinton’ın Rusya Ukrayna savaşı önerisi şoke etti! Suriye modeli devreye sokulacak!
MHP Lideri Bahçeli: Rusya Ukrayna savaşında barışın anahtarı Türkiye'dir
ARKADAŞINA GÖNDER
Unculardan un güvencesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA