Unculardan un güvencesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle toplumda yaşanan ekmek fiyatlarında artış olabileceği endişesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fabrikalara dağıttığı ve sanayicilerin kendi stoklarındaki buğday sayesinde fırıncı esnafına sabit fiyattan un satışı devam edecek.

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, "Tüm işletmelerin bu zorlu süreçte Ukrayna-Rusya'dan hammadde sıkıntılarına rağmen ellerini taşın altına koyarak gerek stoklarından gerek TMO tarafından tahsisi yapılan buğdaylara karşılık gelen unların TMO'nun belirlediği ekmeklik un 200 ile pidelik un 220 TL fabrika teslimi olmak üzere sadece işletme sahiplerine satışı yapılacaktır" dedi.

Un sanayicileri olarak halkın ve ekmek imalatı yapan esnafın yanında durarak görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Çakmak, "Bölgemizde un sıkıntısı bulunmamaktadır Toprak Mahsulleri Ofisi hasada kadar yapacağı desteklerle bölgemizdeki işletmelerin katkıları ile hiçbir esnafımızın mağdur olmaması için biz Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği olarak elimizden ne gelirse yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.