UNESCO, o tabletin Irak’a teslimini kutluyor

UNESCO Türkiye Millî Komisyonundan yapılan duyuruda, "UNESCO, tarihin en eski edebi eserlerinden birinin, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'a iade edilmesini kutlamaktadır. Kültürel varlıkların yasa dışı ticaretine karşı mücadelede önemli bir zaferi temsil eden bu kutlama, 23 Eylül Perşembe günü Washington DC bölgesindeki Smithsonian Enstitüsü'nde düzenlenmiştir. Temmuz ayında ABD Hükümeti, bu olağanüstü değere sahip eserin yanı sıra, son yıllarda yağmalandığı tespit edilen 17.000 eserin de Irak'a geri gönderilmesine gönüllü olmuştur." ifadeleri yer aldı.

GILGAMIŞ TABLETİ'NİN İADESİ SEMBOLDÜR

Söz konusu tabletlerin 2007'de yasa dışı yollardan ABD'ye sokulduğu ve 2019 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından el konulduğu ifade edildi. Duyuruda, "Gılgamış Rüya Tableti" olarak da bilinen "Gılgamış Tableti"nin, 1991 yılında Irak'ta yaşanan çatışmanın ardından müzeden çalındığı varsayılmaktadır. Söz konusu tablet 2007 yılında yasa dışı yollarla ABD'ye sokulmuş, 2019 yılında da ABD Adalet Bakanlığı tarafından el konulmuştur. Ülkelere yasa dışı kaçakçılığı önlemek ve kültürel varlıkların ait oldukları ülkelere iade edilmesini sağlamak amacıyla yasal ve pratik çerçeve sağlayan UNESCO 1970 Sözleşmesi'ne taraf olan ABD ve Irak, değerli eserin iadesi konusunda ülkelerarasında gerçekleştirilen onlarca yıllık iş birliklerinin doruk noktasını oluşturmaktadır. Gılgamış Tableti'nin iadesi, hem ülkeler hem de UNESCO gibi kuruluşlar tarafından kültür varlıklarının yasadışı ticaretini önlemek ve mücadele etmek için daha geniş kapsamda yürütülen uluslararası iş birliklerini sembolize etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TERÖRİZME KARŞI BÜYÜK BİR ZAFERDİR

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay konuyla ilgili, "ABD'deki yetkililer, yasadışı yollardan elde edilen bu kültürel varlıkları iade ederek, Irak halkının tarihleriyle yeniden bağlantı kurmalarına izin vermektedir. Bu olağanüstü tazmin, mirası tahrif eden, ardından şiddeti ve terörizmi finanse etmek için ticaretini yapanlara karşı büyük bir zaferdir." dedi.

Kültürel varlıkların yasadışı ticareti, terörist gruplar ve diğer organize suç örgütleri için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

ABD IRAK'IN KÜLTÜREL MİRASINA DEĞER VERİYOR

ABD Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vekili Stacy White, "Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın kültürel mirasına fazlasıyla değer vermektedir. Irak'ın zengin kültürel mirasını korumak, muhafaza etmek ve onurlandırmak için Iraklı meslektaşlarımız ve Amerikalı akademik ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla yaklaşık 20 yıldır çalışıyoruz." diye konuştu.