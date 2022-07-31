KPSS'de adı geçen ve "incitsen de incinme" sözünü mutasavvıf merak ediliyor. Sınavın Güncel Bilgiler kısmında yer alan "UNESCO tarafından 2021 ne yılı ilan edildi, incinsen de incitme sözü kime ait?" sorusunun yanıtı araştırmaların başında geliyor. İşte KPSS'deki o sorunun yanıtı!

İNCİNSEN DE İNCİTME SÖZÜ KİME AİT?

Bu söz Hacı Bektaş-ı Veli'ye aittir. Hacı Bektaş Veli'nin "İncinsen de incitme", "Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen önce kendisi iyi olmalıdır", "Kendi nefsine ağır geleni başkasına uygulamayın" ifadeleri ile "Eline, diline, beline sahip ol", "Yolumuz ilim, irfan ve insanlık üzerine kurulmuştur" deyimlerinin yanında "Yetmiş iki milleti bir gör" gibi düşünceleri Hacı Bektaş Veli felsefesinin temel ilkelerini oluşturur.

UNESCO 2021'İ NE YILI İLAN ETTİ?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeyle de 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edildi.