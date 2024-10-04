Haberler Yaşam Haberleri Üniversite bahçesindeki inşaatta konteyner yandı
Giriş Tarihi: 4.10.2024 13:05 Son Güncelleme: 4.10.2024 15:41

Üniversite bahçesindeki inşaatta konteyner yandı

İstanbul Bahçelievler Üniversitesi'nin yapımı devam eden inşaat bölümünde bulunan boş konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Üniversite bahçesindeki inşaatta konteyner yandı

Yangın, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi'nin bahçesindeki konteynerde saat 08.30 sıralarında çıktı. İşçilerin işe başladığı alandaki boş konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine etrafı yoğun duman kapladı. Diğer konteynerlerdeki işçiler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. 2 işçi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yanan konteyner itfaiye tarafından söndürülürken kullanılmaz hale geldi.

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Üniversite bahçesindeki inşaatta konteyner yandı
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