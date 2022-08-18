Üniversite boş kontenjan 2022 hakkında araştırmalar sürüyor. Herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercihler ile yeni bir bölüme yerleşmek için çaba gösterecek. Bu sebeple üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, üniversite boş kotenjanları belli oldu mu? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI 2022
YÖK başkanı Erol Özvar, üniversite boş kontenjanları hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99'u doldu.
KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü."
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite kayıtları 26 Ağustosta bitiyor. Böylece en erken 29 Ağustosta üniversite boş kontenjanlarının açılacağı ön görülüyor.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
Toplam üniversite kontenjanlarının 1 milyon 22 bin 45 kontenjan olduğu duyuruldu. 850 bin kişinin yerleştirildiğine göre toplamda 172 bin 45 kontenjanın hala açık olduğu öngörülüyor. Yalnız henüz bu konu hakkında bir açıklama ÖSYM tarafından resmi bir şekilde yapılmadı.