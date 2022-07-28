2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala üniversite harç ücretleri, öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Yeni yılda ne kadar harç ödeyeceklerini merak eden öğrenciler, arama motorları üzerinden ''Üniversite harç ücretleri ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversite harç ücretleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Peki, hangi üniversitenin harcı ne kadar? İşte 2022-2023 Fakülte fakülte üniversite harç ücretleri listesi ve konuya ilişkin detaylar…