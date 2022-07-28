2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala üniversite harç ücretleri, öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Yeni yılda ne kadar harç ödeyeceklerini merak eden öğrenciler, arama motorları üzerinden ''Üniversite harç ücretleri ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversite harç ücretleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Peki, hangi üniversitenin harcı ne kadar? İşte 2022-2023 Fakülte fakülte üniversite harç ücretleri listesi ve konuya ilişkin detaylar…
Üniversite harcı, üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.
Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler, 2012 yılından beri harçlardan muaf tutulmaktadır. Ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek zorundadır.
Üniversitelerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı harç ücretleri belli oldu. Üniversite harç ücretleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
Harç ücretleri; Tıp Fakültesi'nde 706 liradan 961 liraya, Hukuk Fakültesi'nde 374 liradan 509 liraya, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
İşte 2022-2023 fakülte fakülte üniversite harç ücretleri;
TIP FAKÜLTESİ: 961 TL
DİŞ HEKİMLİĞİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ: 804 TL
VETERİNER FAKÜLTESİ: 629 TL
İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ: 654 TL
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ: 463 TL
HUKUK FAKÜLTESİ: 509 TL
İKTİSAT FAKÜLTESİ: 509 TL
İŞLETME FAKÜLTESİ: 509 TL
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ: 509 TL
İLAHİYAT FAKÜLTESİ: 463 TL
İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 463 TL
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ: 105 TL
DEVLET KONSERVATUVARI: 958 TL
TURİZM FAKÜLTESİ: 463 TL
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