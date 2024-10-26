Üniversite hayali kuran gençleri danışmanlık vaadiyle dolandırmışlar

Asayiş şube müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekipleri geçtiğimiz yılki eğitim öğretim döneminde gelen bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. İddiaya göre İstanbul'da faaliyet gösteren ve danışmanlık firması olduğunu öğrenilen firmanın özellikle İran'dan gelip Türkiye'de üniversite okumak isteyen zengin aile çocuklarını hedef aldıkları bu çocuklara büyük üniversitelerde Tıp fakültesinde okuma imkanları sunduklarını söylediler.

ÖĞRENCİ HAKKIYLA KAZANSA BİLE BİZ YERLEŞTİRDİK DEMİŞLER

Çeşitli sosyal medya reklamlarıyla ağlarını genişleten çete, kendilerine gelen ailelere ve öğrencilere, sınavsız geçiş ya da yatay geçiş seçeneklerinin olduğunu söyleyerek binlerce dolar para aldı. Çete iddiaya göre öğrenciyi gerçekten bir sınava sokuyor o öğrenci kendi zekası ile dahi kazansa biz seni yerleştirdik deyip, yine para almaya devam ediyordu. Eğer kazanamayan olursa 'bu üniversitenin kontenjanı doldu başka yerde deneyeceğiz deyip" oyalıyorlardı.

ÖĞRENCİLERDEN 25 MİLYON VURGUN

Çetenin yöntemini deşifre edilme sürecinde 13 İranlı öğrenciyi yaklaşık 700 bin dolar yani 25 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Çalışmalarda mağdur sayısının çok daha artabileceği değerlendiriliyor. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla olaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi tespit etti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerden 6'sının yurtdışında olduğu belirlendi. 9 Şüpheli şahsın yakalanması için yapılan operasyonda İstanbul ve Ankara'daki eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.