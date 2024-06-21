Üniversite hayaline takıntılı sevgili engeli

İstanbul Kartal'da yaşayan Naime G. (29) 2021 yılında üniversite eğitimi için gittiği Ankara'da tanıştığı ve bir süre birliktelik yaşayıp ayrıldığı eski erkek arkadaşının tehditleri nedeniyle okulu bırakıp ailesinin yanına döndü ancak kurtulamadı. Naime G.'nin babasını bile arayarak tehdit eden Erdem A. 28 Mart 2022'de de Ankara'dan İstanbul'a gelip Naime G.'nin kapısına dayandı. Naime G.'nin kardeşi M.G.'ye kendisini kurye olarak tanıtıp eve girmek istedi, kendisine engel olmak isteyen M.G.'yi silahla yaraladı. Kapıya gelen anne A.G.'ye de 2 el ateş etti. Yara almayan kadın, kapıyı kapatınca kaçan Erdem A., genç kıza mail atıp "Ara sor bakalım kardeşin iyi mi" dedi.Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada Erdem A., Naime ile konuşmak için eve gittiğini, kardeşi ve babasının kendisini tehdit ettiği için silah taşıdığını, M.G.'nin silahı olduğunu gördüğünü, bunun için silahına davrandığını ve silahın arbedede patladığını öne sürdü. Savcılık, olay yerinde 3 mermi bulunması, mermilerin çıkış yönü ve silah bulunduran şüphelinin, saldırıdan sonra Naime G.'ye attığı maili göz önünde bulundurarak şüphelinin adam öldürme kastıyla hareket ettiğini vurgulayıp "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma", "Nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali" ve "Mala zarar verme" suçlarından 2 kez müebbet ve 9 yıla kadar hapsini istedi.