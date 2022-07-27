Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile 2022 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt tarihleri belli mi?

YKS tercihleri bugün başladı. Bu kapsamda üniversite kayıtları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Milyonlarca aday YKS tercih dönemi içerisinde kendi puanlarına uygun okulları tercih listesine ekledi. Böylece sonuçların açıklanması ile beraber herhangi bir okula yerleşmiş olan vatandaşların kayıt tarihleri içerisinde bu işlemleri de gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2022 Üniversite kayıt tarihleri ve detaylar…
ÖSYM tarafından yayımlanan YKS 2022 tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Kılavuza göre, 2022-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinden yapacak.
2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
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ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
Geçtiğimiz senelerde yaklaşık iki hafta süren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları da tercihlerin bitiminden iki hafta sonra açıklanmıştı.
Buna göre YKS üniversite tercih sonuçlarının 19 Ağustos gibi duyurulması bekleniyor.