Haberler Yaşam Haberleri Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 01:10 Son Güncelleme: 18.8.2022 01:10

Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

2022 YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından 2 ve 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenciler kayıtları yaptıracakları tarihleri merak ederek YÖK ile üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

Üniversite kayıt tarihleri, 2022 YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kazanan öğrenciler merakla Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022

YÖK ile üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler detayları;

Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EN ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçları ilan edildikten sonra üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Kayıtlar elektronik olarak da yapılabilecek. Eğer adaylar bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa veya işlemleri tamamlamazsa kayıt haklarını kaybedecekler.

Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacak.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
  • Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?
  • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?
  • Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
  • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?

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Üniversite kayıt tarihleri 2022: YÖK ile Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, gerekli belgeler nelerdir?
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