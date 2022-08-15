Haberler Yaşam Haberleri Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 18:56 Son Güncelleme: 15.8.2022 18:56

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenciler “üniversite kayıt tarihleri” ile ilgili detayları merak ederek 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler "üniversite kayıt tarihleri" ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

2022 ÜNİVERSİTELERİN KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN, GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Üniversite kayıt tarihleri ve tüm bilgiler şöyle;

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EN ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçları ilan edildikten sonra üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Kayıtlar elektronik olarak da yapılabilecek. Eğer adaylar bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa veya işlemleri tamamlamazsa kayıt haklarını kaybedecekler.

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?

Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacak.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
  • Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?
  • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?
  • Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
  • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?

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Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversitelerin kayıt tarihleri ne zaman, gerekli belgeler nelerdir?
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