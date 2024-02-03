Ünıversite öğrencilerinden akıllı gübre

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, "Potasyum Magnezyum Fosfatlı Akıllı Gübre Üretimi Projesi" adıyla yeni bir ürün geliştirildi. Ürün atık maddelerden üretilmesi kaliteli, standartlara uygun, çevre dostu ve ekolojik olmasıyla öne çıkıyor. Herhangi bir çevre kirliliğine maruz bırakmayan akıllı gübrenin en farklı yanı ise üretimine bakıldığında dünyada ve Türkiye'de böyle bir üretim görülmüyor. Ayrıca öğrenciler, TUBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasında 511 proje arasından finale kalmaya hak kazandı. İHA