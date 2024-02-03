Haberler Yaşam Haberleri Ünıversite öğrencilerinden akıllı gübre
Giriş Tarihi: 4.2.2024

Ünıversite öğrencilerinden akıllı gübre

Ünıversite öğrencilerinden akıllı gübre
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, "Potasyum Magnezyum Fosfatlı Akıllı Gübre Üretimi Projesi" adıyla yeni bir ürün geliştirildi. Ürün atık maddelerden üretilmesi kaliteli, standartlara uygun, çevre dostu ve ekolojik olmasıyla öne çıkıyor. Herhangi bir çevre kirliliğine maruz bırakmayan akıllı gübrenin en farklı yanı ise üretimine bakıldığında dünyada ve Türkiye'de böyle bir üretim görülmüyor. Ayrıca öğrenciler, TUBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasında 511 proje arasından finale kalmaya hak kazandı. İHA
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünıversite öğrencilerinden akıllı gübre
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA