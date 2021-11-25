Üniversite öğrencilerinin eğlendiği mekanda silahlı kavga: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde binlerce üniversite öğrencisinin barındığı Kötekli Mahallesi'nde bir eğlence mekanı önünde kavga çıktı. Gece yarısı meydana gelen silahlı çatışmada S. D. isimli kişi, vücudunun değişik noktalarından aldığı kurşun yaraları sonucunda ağır yaralandı.



Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen S. D.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için teyakkuza geçti. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.