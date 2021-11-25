Haberler Yaşam Haberleri Üniversite öğrencilerinin eğlendiği mekanda silahlı kavga: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 25.11.2021 01:36 Son Güncelleme: 25.11.2021 02:27

Üniversite öğrencilerinin eğlendiği mekanda silahlı kavga: 1 yaralı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Üniversite öğrencilerinin eğlendiği mekanda silahlı kavga: 1 yaralı

Muğla'da öğrencilerin eğlendiği bir mekanının önünde silahlı kavga çıktı. Kavgada S.D. adlı bir kişi vurularak ağır bir şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde binlerce üniversite öğrencisinin barındığı Kötekli Mahallesi'nde bir eğlence mekanı önünde kavga çıktı. Gece yarısı meydana gelen silahlı çatışmada S. D. isimli kişi, vücudunun değişik noktalarından aldığı kurşun yaraları sonucunda ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen S. D.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için teyakkuza geçti. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Üniversite öğrencilerinin eğlendiği mekanda silahlı kavga: 1 yaralı
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