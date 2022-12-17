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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Üniversite öğrencisi Akın Paris’te katledildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Üniversite öğrencisi Akın Paris’te katledildi
Fransa'nın başkenti Paris'te mimarlık okuyan ve ailesiyle birlikte Fransa'da yaşayan Akın Genç, önceki akşam saatlerinde okulundan evine dönerken Paris'te Aulnay Sous Bois'da bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başına yakın mesafeden isabet eden kurşunla ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akın Genç'in cenazesinin adli işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderileceği öğrenildi. Akın Genç'in trenle okuldan eve dönerken istasyonda indiği sırada ağabeyi Aşkın Genç'in telefonla aradığı, "Geç oldu neredesin, seni gelip alayım mı?" dediği, Akın'ın ise "Abi gelmene gerek yok, 10 dakika sonra evdeyim" dediği öğrenildi. Ancak yarım saat sonra gencin ölüm haberinin geldiği ifade edildi. Fransız polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Üniversite öğrencisi Akın Paris’te katledildi
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