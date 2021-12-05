Üniversite öğrencisi genç kızın organları umut oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Kasım günü İbrahim Şahin yönetimindeki araç yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Hatice Bilaloğlu'na (18) çarpıp olay yerinden kaçmıştı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın ailesi organ bekleyenlere umut olsun diye genç kızın organlarını bağışta bulundu.

18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu'nun böbrekleri Denizli'de bulunan 7 yıldır böbrek hastası olan sınıf öğretmeni Mustafa Özgören'e (62) ve 3 yıldır diyalize mahkum olan sağlık teknisyeni Atilla Özer'e (50) nakil edilirken genç kızın kalp ve karaciğeri ise İzmir'de organ nakli bekleyen 2 hastaya nakledildi.