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Giriş Tarihi: 9.1.2022 18:29 Son Güncelleme: 9.1.2022 21:38

Üniversite öğrencisi hayata tutunamadı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Üniversite öğrencisi hayata tutunamadı

Karabük'te trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Üniversite öğrencisi hayata tutunamadı.Olay bugün öğlen saatlerinde meydana geldi.Sanayi kavşağından karşıya geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Mustafa Mücahit Kaygısız'a Safranbolu istikametinden Karabük istikametine giden Yalçın K.(26) nin kullandığı özel araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın üstüne düşen üniversite öğrenci ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olay hakkında soruşturma başlatılırken, sürücü Yalçın K. gözetim altına alındı.

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Üniversite öğrencisi hayata tutunamadı
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