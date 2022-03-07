Üniversite öğrencisi köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı





YANINDAKİ ARKADAŞI ANLATTI



Olay sırasında Rabia Kallı ile beraber olduğunu belirten Hilal Topçu ise şöyle dedi:



"Biz yurda doğru yürüyorduk. El ele tutuşuyorduk bir anda Rabia bana 'Hilal köpekler üzerimize geliyor' dedi. 'Ne köpeği' dedim görmemiştim. 'Hilal köpekler üzerimize doğru geliyor, koş' dedi. Can havliyle bir anda kendini yola attı. Ben de elini tutuyordum. Sonra direkt yola baktım, araba geliyordu. Ne kendimi ne onu durduracak vaktim vardı. Hiç bir şey yapamadım o an."



Hilal Topçu, Isparta'da başıboş köpek sorunu olduğunu belirterek, "Başıboş çok köpek var. Rica ediyorum buna çözüm bulunsun" dedi.