Üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düştü

Geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında Ayazağa'da meydana geldi. Özel bir üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı. Genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak aşağıya düştü. Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu'nun başına çarptı.

ÖĞRENCİ GRUBU SANİYELERLE KURTULDU

Demir korkuluğun düştüğü sırada Emir Öksüzoğlu ile birlikte bir öğrenci gurubunun daha bulunduğu bu gurubunda kazadan ucuz kurtulduğu kaydedildi.

YOLDA YÜRÜRKEN DEHŞETİ YAŞADI

Demir korkuluğun çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.