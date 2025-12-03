Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü!

Olay Sabah saatlerinde 100.yıl Mahallesi 1003 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan Türkmenistan uyruklu 24 yaşındaki Koldaş Sadyykov okula gitmek için çıktığı evin yakınında yerde cansız yatarken gören mahalle sakinleri hemen 112 Acil İhbar Telefonunu aradılar. Emniyet güçleri ve Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkmenistan uyruklu öğrenci Saddyykov'un telefona bakarken ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip düştüğü ve bu sırada başını kaldırım taşına vurduğu iddia edildi. Cenaze, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.