YKS üniversite taban puanları kılavuzu bugün de adaylar tarafından inceleniyor. Artık tercih listelerinde son rötuşlar yapılıyor. 27 Temmuz yarın ÖSYM AİS ekranı üzerinden tercihler yapılmaya başlanacak. Bu noktada "2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları" ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzuyla paylaşılmıştı. İşte 2022 2 ve 4 yıllık önlisans ve lisans üniversite taban puanları listesi...
2022 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI TABLOSU
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklandı!
2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.
İşte, YKS üniversite taban puanları 2022…
YKS TERCİH İŞLEMLERİ 2022
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.
Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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YKS 2022 SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının tarihinden önce http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirmişti.
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