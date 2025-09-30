Üniversite yurdunda korkunç ölüm! Kaldığı yurtta yüksekten düşen öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk, üniversite kampüsü içinde yer alan bir öğrenci yurdunda iddiaya göre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içinde yer alan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk, kampüs içindeki kız öğrenci yurdunda yüksekten düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

İTÜ de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Sıla Ahsen Tuluk vefat etmiştir. Olayla ilgili süreç üniversitemiz tarafından takip edilmektedir. Öğrencimize Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına ve İTÜ ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.