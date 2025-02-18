Üniversitedeki saldırıda platonik aşk iddiası

Konya'da, dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulunan üniversite öğrencisi Bestami Serdar Ergüder'in (23), takıntılı olduğu okulda görevli Doç. Dr. F.Z.E'ye bir süredir mesajlar attığı, genç kadının da şikâyetçi olduğu ileri sürüldü.Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bestami Serdar Ergüder'in (23), önceki gün Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı (34) vurup intihar girişiminde bulunduğu olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganın aynı fakültede görevli Doç. Dr. F.Z.E.'ye (41) ilgi duyduğu ve bir süredir mesajlar attığı, öğretim üyesi kadının da iki hafta önce dekana giderek endişelerini dile getirdiği öne sürüldü. Bu durumu öğrenen Ergüder, olay günü çift tabancayla okula geldi.Fakülteye giren Ergüder önce dersliklerin bulunduğu kata çıktı. Ergüder'in okula girdiği bildirilen Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ise hemen Doç. Dr. F.Z.E.'yi odasına çağırdı ve kapıyı kilitledi. Daha sonra dekanlığın bulunduğu kata gelerek dekanla görüşmek istediğini söyleyen Ergüder görevliler tarafından engellendi. Bu sırada Doç. Dr. F.Z.E. de KADES'e basarak polisten yardım istedi. Tartışma seslerini duyan Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal da odasından çıktı. Ergüder'in montunun cebindeki silahı gören Yeşildal engel olmak istese de başarılı olamadı.Ergüder'in silahı ateşlemesiyle göğsünden vurulan Yeşildal, yaralanmasına rağmen saldırganın başkalarına da zarar vermemesi için mücadelesini sürdürdü. Kısa sürede gelen polisleri gören Ergüder, vurduğu Yeşildal'ın odasına girerek intihar girişiminde bulundu. Soruşturma kapsamında, dekan, F.Z.E. ve özel kalemin ifadelerine başvuruldu. Yeşildal'ın durumunun iyiye gittiği, Ergüder'in ise yaşam destek ünitesine bağlı olduğu öğrenildi.