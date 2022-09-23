Üniversiteden çıkıp otobüs durağına giden iki öğrenciye otomobil çarptı

Öğrencilerin yaşadığı kaza önceki gün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi'ndeki üniversitenin önünde meydana geldi. Dersten çıktıktan sonra otobüs durağına gitmek isteyen iki kız öğrenci trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden geçtikleri anda hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiler. Otomobilin çarpması ile metrelerce savrulan iki öğrencinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.



Kazadan hemen sonra çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki öğrenci tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Öğrencilere okul çıkışı çarpan otomobilin şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.