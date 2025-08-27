Haberler Yaşam Haberleri ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 Akademik Yılı üniversitelerin başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 27.8.2025 16:17

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 Akademik Yılı üniversitelerin başlangıç tarihi

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca üniversite adayı kayıtlar için hazırlıklara başladı. Öte yandan bir diğer merak edilen konu ise 2025-2026 üniversitelerin açılış tarihi oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar;

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 Akademik Yılı üniversitelerin başlangıç tarihi

Üniversiteler ne zaman, hangi gün açılacak sorusu yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin başlangıç tarihleri üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. İşte bazı okulların açılış tarihi;

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversitelerin başlangıç tarihi üniversiteden üniversiteye hatta fakülteden fakülteye göre değişkenlik gösteriyor. Bazı okullardan yapılan açıklamalara göre 2025-2026 akademik yılı şu tarihlerde başlayacak;

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ

İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 22 Eylül 2025

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Fen Bilimleri, Havacılık Psikolojisi Araştırmaları, İslam Tetkikleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüleri Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 29 Eylül 2025

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ

Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 22 Eylül 2025

EGE ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ

Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 15 Eylül 2025

ODTÜ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ

2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni / Derslerin Başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) 29 Eylül 2025

ARKADAŞINA GÖNDER
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 Akademik Yılı üniversitelerin başlangıç tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz