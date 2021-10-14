Üniversitelerde 230 bin boş kontenjan

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj altında kalan adaylar için bu yıla özgü olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan ikinci ek yerleştirmeler başladı. Temel Yeterlilik Testi
(TYT) puanı 140-150 arasında, Alan Yeterlilik Testi
(AYT) puanı ise 170- 180 aralığında olan adaylar 24 tercih yapabilecek. Daha önceki ek yerleştirmelerde kayıt yaptırmayan 6 bin öğrenciyle beraber üniversitelerde 230 bin 239 boş kontenjan oluştu. Tercihler 18 Ekim'e kadar yapılabilecek.