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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Üniversitelerde dumansız hava sahası

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Üniversitelerde dumansız hava sahası
YÖK'ün ilk defa gerçekleştirdiği araştırmaya göre, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda "dumansız hava sahası" uygulaması yaygınlaşıyor. Bazı üniversitelerin kampüslerinin tamamında, bazılarının ise sınırlarını çizdikleri alanlar dışındaki yerlerde tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verilmiyor. Buna göre, Türkiye'deki üniversitelerden 78'i devlet, 52'si vakıf toplam 130'unun yerleşkelerindeki açık alanların yüzde 44.3'ü 'dumansız hava sahası' olarak ilan edildi.

ALIŞKANLIKTAN KURTULMA ÖNERILERI VAR
Üniversiteler, "dumansız kampüs", "tütünsüz üniversite", "dumansız üniversite" gibi tanımlamalarla senatoları tarafından belirlenen usul ve esasları internet sitelerinden, sosyal medyadan ve kampüslerde farklı noktalara yerleştirilen tabela ve uyarı yazılarıyla paylaşarak sahada sıkı takip yapıyor. Üniversiteler, tütün ürünlerinin tüketimini önleme uygulamalarının yanı sıra bu alışkanlıktan nasıl kurtulunabileceğine ilişkin çözüm önerileri de paylaşıyor.

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Üniversitelerde dumansız hava sahası
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