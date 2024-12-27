Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteli Arif’e acı veda
Giriş Tarihi: 28.12.2024

Üniversiteli Arif’e acı veda

Erzurum’da yolda yürürken bir apartmanın çatısından başına buz kütlesi düşen Arif Talat Algın öldü. Arif’i son yolculuğuna Atatürk Üniversitesi’ndeki arkadaşları uğurladı

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Üniversiteli Arif’e acı veda

Acı olay 24 Aralık gecesi 03.00 sıralarında Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1'inci Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın çatısından kopan buz kütlesi, yolda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın'ın başına isabet etti. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Algın için öğrencisi olduğu Edebiyat Fakültesi'nde tören düzenlendi. Fakülte binasındaki törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, akademisyenler, öğrenciler ve Algın'ın ailesi katıldı. Hastane morgundan getirilen cenazeyi, arkadaşları omuzlayıp tören alanına taşıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken Algın'ın annesi Gönül Algın'a öğrenciler yardımcı oldu. Dua edilip helallik istenen Algın için fakülte binasında cenaze namazı kılındı. Tören sonrası arkadaşlarının tabutunu omuzlayan öğrenciler, cenaze aracına kadar taşıdı. Arif Talat Algın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Bursa'ya gönderilmek üzere Erzurum Havalimanı'na götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, Algın'ın üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü apartmanın yöneticisi N.S'yi (73) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteli Arif’e acı veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA