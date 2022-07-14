Üniversiteli Beste’nin ölümünde flaş gelişme

Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi ile yaralanan Koçak, gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Koçak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi.

Jandarma ekipleri rastgele ateş ettiği sırada tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen Selahattin Aba'yı olayla ilgili gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.