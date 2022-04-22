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Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:04 Son Güncelleme: 22.4.2022 11:17

Üniversiteli Burhan falezlerden düşerek hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Üniversiteli Burhan falezlerden düşerek hayatını kaybetti

Antalya’da arkadaşları ile birlikte falezler üzerinde gece gitar çalan Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1’ici sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp (19) 40 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.

Korkunç olay gece saat 01.30 sularında Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Burhan, gece arkadaşları ile birlikte falezlerin doyumsuz manzarasında gitar çalmaya başladı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

İlerleyen dakikalarda ayağa kalkan Burhan Çağan Gökalp dengesini kaybetti. 40 metrelik falez kayalıklarından denize döştü. Arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın andından bölgeye sağlık, deniz polisi ve itfaiye sevk edildi. Deniz polisi kayalıkların arasında kalan Burhan'ın denizden çıkarılmasının mümkün olmadığını tespit edince itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri gece 40 dakikalık çalışmanın ardından Burhan Çağan Gökalp sedye ile çıkartıldı. Sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından Burhan'ın okul arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oğullarının cenazesini teslim alan Gökalp ailesi gözyaşlarına boğuldu. Aile yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi. Burhan Çağan Gökalp'in okul arkadaşları ise Adli Tıp Kurumu önünde üzüntülerini dile getirdi. Burhan'ın evin tek çocuğu olduğunu belirten sınıf arkadaşları, "O yardımsever bir kalbe sahipti. Harçlığının bir kısmını ile sokak köpekleri ve kedilerine mama alırdı" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

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Üniversiteli Burhan falezlerden düşerek hayatını kaybetti
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