Üniversiteli Ege’nin kabusu oldular

Kadıköy'de yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Can Teker, 27 Ekim günü okuluna gitmek üzere evden çıktı. Yolda yürüdüğü esnada birinin ismini söylemesi üzerine duraksayan genç, başına geleceklerden habersizdi. İddiaya göre arkasını döndüğünde belinden silahını çıkaran bir adamla burun buruna gelince ne yapacağını şaşıran Ege Can Teker, adeta korku filminin içine düştü.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE SOPALI SALDIRI
İddiaya göre belindeki silahı çıkararak üniversite öğrencisine 'Sen benim babama nasıl şekil yaparsın' diye bağırmaya başlayan adam, 20 yaşındaki Teker'i ölümle tehdit etti. Yaşadıkları karşısında şoka giren genç, ne olduğunu anlamadan etrafında beliren 7-8 kişinin de saldırısına uğradı. Üniversite öğrencisine sopalarla saldırarak yumruk ve tekmeler atan grup, kanlar içinde kalan Tekel'i kaldırımda bırakarak olay yerinden kaçtı.
1 HAFTALIK KİN KANLI BİTTİ
Yaşadığı korkunç olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan üniversite öğrencisi ise savcılığa koştu. Avukatı Kasım Ergün aracılığıyla kendisine yumruk ve tekmelerle saldıran gruptan şikayetçi olan genç, suç duyurusu dilekçesinde saldırganların üzerinde sopa kırdıklarını belirterek "Daha önce de benzer bir olay yaşamıştım. Yaklaşık 1 hafta önce dedemin evindeyken otopark kapısına arabayla vuran bir kişi gördüm ve 'Bura da mı oturuyorsunuz' diye sorduğumda bana elindeki alkol şişesiyle saldırdı" dedi.
SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Dedesinin evinde kendisine saldıran kişiyle yolda saldıranların birbiriyle bağlantılı olduğunu savunan Ege Can Teker, saldırgan grubun ismini Adnan S. olarak bildiği kişinin akrabaları olduğunu düşündüğünü söyleyerek kendisini ölümle tehdit edip sopalarla saldırarak yaralayan kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaysa tüm hızıyla sürüyor.