Üniversiteli Ege’nin kabusu oldular

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE SOPALI SALDIRI

İddiaya göre belindeki silahı çıkararak üniversite öğrencisine 'Sen benim babama nasıl şekil yaparsın' diye bağırmaya başlayan adam, 20 yaşındaki Teker'i ölümle tehdit etti. Yaşadıkları karşısında şoka giren genç, ne olduğunu anlamadan etrafında beliren 7-8 kişinin de saldırısına uğradı. Üniversite öğrencisine sopalarla saldırarak yumruk ve tekmeler atan grup, kanlar içinde kalan Tekel'i kaldırımda bırakarak olay yerinden kaçtı.

1 HAFTALIK KİN KANLI BİTTİ

Yaşadığı korkunç olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan üniversite öğrencisi ise savcılığa koştu. Avukatı Kasım Ergün aracılığıyla kendisine yumruk ve tekmelerle saldıran gruptan şikayetçi olan genç, suç duyurusu dilekçesinde saldırganların üzerinde sopa kırdıklarını belirterek "Daha önce de benzer bir olay yaşamıştım. Yaklaşık 1 hafta önce dedemin evindeyken otopark kapısına arabayla vuran bir kişi gördüm ve 'Bura da mı oturuyorsunuz' diye sorduğumda bana elindeki alkol şişesiyle saldırdı" dedi.