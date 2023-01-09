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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:23 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:26

Üniversiteli genç kızın cesedi denizden çıktı

Balıkesir’de sahil şeridinde yürüyüş yapan vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz bir insan olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine ekipler, sudan çıkardıkları cesedin üniversite öğrencisi Nuray Kayar’a ait olduğunu tespit etti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Üniversiteli genç kızın cesedi denizden çıktı

Turistik Erdek İlçesinde sahil şeridindeki vatandaşlar denizde hareketsiz bir kadının olduğunu fark etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, yaptığı ilk incelemelerde cesedin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptıkları incelemelerin ardından genç kızın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı.

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Üniversiteli genç kızın cesedi denizden çıktı
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