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Giriş Tarihi: 3.3.2022 10:57 Son Güncelleme: 3.3.2022 10:58

Üniversiteli gençler Türkiye'nin cennet köşesi Bolu’da

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Üniversiteli gençler Türkiye’nin cennet köşesi Bolu’da

Eyüpsultan Belediyesi, Genç Akademi’de eğitim alan 185 üniversite öğrencisini Bursa, Edirne, Safranbolu ve Çanakkale'nin ardından profesyonel rehberler eşliğinde Bolu’ya götürdü. Üniversite öğrencileri şehrin saklı kalmış noktalarını görme ve gezme fırsatı buldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı geziler devam ediyor. Daha önce Bursa, Edirne, Safranbolu ve Çanakkale gibi ülkenin tarihi, doğal ve kültürel özellikleri ile öne çıkan şehirlerine ziyaretler yapan gençler bu kez doğal gölleri, ormanları, tarihi yapıları, doğa ve kış turizmi ile ilgi çeken Bolu'yu gezdi.

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi'de eğitim alan 185 üniversite öğrencisi profesyonel rehberler eşliğinde Bolu'nun saklı cennet köşelerini keşfetti.

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası önünden dört otobüsle Bolu yolculuklarına başlayan gençler, ilk olarak suni olarak yapılmış bir set gölünün de bulunduğu Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na gittiler. Etrafı çam, köknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleri ile kaplı buz tutmuş, uçzuz bucaksız beyaz bir kar çölünü andıran gölün etrafında dolaşıp, bol bol özçekim yaptı.

BOLU'NUN PAMUKKALESİ AKKAYA TRAVERTENLERİ

Öğrenciler, Gölcük Tabiat Parkı'nın ardından ise Mudurnu yolu üzerinde bulunan "Bolu'nun Pamukkalesi" olarak ün yapmış Akkaya Travertenleri'yle gezilerine devam ettiler. Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin suları ile ilgi odağı haline gelen, eşsiz bir manzaraya sahip bu güzel mekanda, mağaraları gezip seyir terasından çektikleri fotoğraflarla özel anlarını kayıt altına aldı.

DÖRT MEVSİMİN AYRI GÜZEL YAŞANDIĞI ABANT'TA UNUTULMAZ ANLAR

Gezilerine dört mevsimin de farklı güzelliklerini yaşatan Abant'la devam eden öğrenciler, doyumsuz kar manzarası eşliğinde gölün etrafında yürüyüşler yapıp bol bol kar topu oynadılar. Buz tutmuş gölde ve seyir teraslarında muhteşem doğa manzaranın keyfini çıkaran gençler, zamanın adeta durduğu Abant'tan fotoğraf arşivlerine kattıkları eşsiz kareler ve güzel anılarla ayrıldı.

GÖYNÜK'ÜN TARİH KOKAN SOKAKLARINDA ZAMANDA YOLCULUK

Üniversiteli gençler, Bolu'nun doğal güzelliklerinin ardından ender bir Anadolu Şehri olma özelliği taşıyan, aynı zamanda Kentsel SİT alanı ilan edilmiş olan Göynük'ü gezdiler. İlk osmanlı evlerinin estetiğini ve sadeliğini taşıyan Göynük evleri ile sıralanmış tarih kokan sokaklarında dolaşan Genç Akademi öğrencileri, burada Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretlerinin türbesinde dua edip, Göynük'ün simgesi haline gelen Tarihi Zafer Kulesi'nin bulunduğu tepeden ilçenin eşsiz manzarasını izlediler. Gezilerini tamamlayan gençler akşam yemeğinin ardından Bolu'dan unutamayacakları güzel hatıralarla, İstanbul'a doğru yola çıktı.

İlk defa Bolu'yu gezme fırsatı bulan üniversiteli gençler, geziyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşarak, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Üniversiteli gençler Türkiye'nin cennet köşesi Bolu’da
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