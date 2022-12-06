Üniversiteli İlayda’nın öldüğü kazada alkollü sürücüye istenen ceza belli oldu

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuksuz Bünyamin Bala hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen Bala'nın araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi. Suçun bilinçli taksirli işlendiğini değerlendiren savcı ayrıca cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasını istedi.