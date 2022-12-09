Üniversiteli kız öğrenciler: Kadının gücünü her alanda göstereceğiz

Bingöl Üniversitesinde de kızların okullaşma oranları erkeklere yaklaştı. Kızların yüzde 48,2'si (8 bin 150), erkeklerin yüzde 51.8'i (8 bin 746) toplam 16 bin 896 öğrenci eğitim alıyor. Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri de duygularını şöyle anlattı:

HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ

Emine Gülpak (19): Aşçılıkta kadın yoğunluğunu artıracağız. Kadının gücünü her alanda göstereceğiz.

Zeynep Çevik (19): Devletin sağladığı yurt ve kredi imkanları da oldukça faydalı oluyor. Eğitimimizi rahatça sürdürüyoruz.

Semanur Uzun (22): Aşçılık erkek yoğun bir alan ama kadınlar olarak sektöre katkı sağlayacağız. Kadınların gücü her yerde olacak.

Mısra Evrensel (22): Kız çocukları okumalı. Bunun erkeklerden daha da şart olduğunu düşünüyorum. Altın bileziğimiz olmalı.

Rümeysa İbiş (22): Kadınlar her şeyi başarabilir. Babam da beni üniversiteye göndermek istemedi. Çok karşı çıktım. Ailem de sonra destek verdi.