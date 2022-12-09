Üniversiteli kız öğrenciler: Kadının gücünü her alanda göstereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta kız çocuklarının okullaşmasına büyük önem veriyor. SABAH'a özel açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da, özellikle son 20 yılda üniversite sayısıyla birlikte, fırsat eşitliğinin de arttığını belirtti. Özvar, kadınların yükseköğretimdeki net okullaşma oranındaki artışın, erkeklerden daha fazla olduğuna dikkat çekti.
SAYILAR GİDEREK ARTIYOR
Rakamlarda da son 20 yılda oranların giderek arttığını doğruladı. Buna göre 2002 yılında kız çocuklarının Türkiye geneli okullaşma oranı yüzde 35 (687 bin 849 kız) , erkeklerin yüzde 49,43'tü (968 bin 169). Toplam 1 milyon 656 bin 18 kişi üniversiteye gidiyordu. 2022 yılında ise kızların yüzde 50,7'si (3 milyon 666 bin 518), erkeklerin yüzde 49,3' ü (3.572.134) yükseköğretime devam ediyor. Bugün itibariyle toplam 7 milyon 238 bin 652 kişi üniversite eğitimi alıyor. Özvar, "İstatistikler, yükseköğretime erişim olanaklarının kadınlar tarafından daha verimli kullanıldığını ve okullaşma oranının kadınlar açısından daha olumlu sonuçlar doğurduğu açıkça gösteriyor" ifadesini kullandı. Özvar, lokasyon ve imkanlar sebebiyle yükseköğretimden faydalanmakta zorlanan kesimlere sağlanan eğitim imkanlarının, kadınlara erkeklerden daha çok fayda sağladığını vurguladı. Özvar, "Kadınlarımızın yükseköğretime olan bu talebinin karşılanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması en temel önceliklerimiz arasında" dedi.
Bingöl Üniversitesinde de kızların okullaşma oranları erkeklere yaklaştı. Kızların yüzde 48,2'si (8 bin 150), erkeklerin yüzde 51.8'i (8 bin 746) toplam 16 bin 896 öğrenci eğitim alıyor. Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri de duygularını şöyle anlattı:
HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ
Emine Gülpak (19): Aşçılıkta kadın yoğunluğunu artıracağız. Kadının gücünü her alanda göstereceğiz.
Zeynep Çevik (19): Devletin sağladığı yurt ve kredi imkanları da oldukça faydalı oluyor. Eğitimimizi rahatça sürdürüyoruz.
Semanur Uzun (22): Aşçılık erkek yoğun bir alan ama kadınlar olarak sektöre katkı sağlayacağız. Kadınların gücü her yerde olacak.
Mısra Evrensel (22): Kız çocukları okumalı. Bunun erkeklerden daha da şart olduğunu düşünüyorum. Altın bileziğimiz olmalı.
Rümeysa İbiş (22): Kadınlar her şeyi başarabilir. Babam da beni üniversiteye göndermek istemedi. Çok karşı çıktım. Ailem de sonra destek verdi.