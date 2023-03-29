Üniversiteli kıza ’yapay zekalı’ taciz: Eski fotoğraflarına müstehcen video ekleyip mail attı!

Sarıyer'de üniversite öğrencisi Aleyna K.'ye bundan iki ay önce sosyal medya hesabından kendisinin eskiden paylaştığı ancak şimdilerde kaldırdığı onlarca fotoğrafının bulunduğu bir mesaj geldi. Bu mesajda iddiaya göre sevgi sözcükleri yazıyordu. Durumu ciddiye almayan genç kız gelen mesajı silip kullanıcıyı engelledi.
Aradan 2 ay geçti 24 Mart günü bu kez mail adreslerine peş peşe videolar ve mesajlar gelmeye başladı. Gelen maili açan Aleyna neye uğradığını şaşırdı. Maillerde eski fotoğrafları yapay zeka ile pornografik videolar üzerine eklenmiş ve yine yapay zeka il hiç söylemediği müstehcen sözler söyletilmişti. Videoları görünce korkuya kapılan genç kız yapay zeka ile oynanan videoların gönderildiği mail adresinde ev adresinin kayıtlı olduğunu bu bilgilerin ona nasıl gittiğini bilmiyor.
"ESKİ FOTOĞRAFLARIMA VİDEO EKLEMİŞ"
Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım diyen Aleyna K.; "2 ay önce gelen mesajı önemsemedim. Mesajı silip engelledim. Bittiğini düşündüm, ancak 24 Mart günü telefonumdaki tüm mail adreslerime fotoğraflar yağmaya başladı. Bu gelen fotoğraflar benim 18 yaşından önce çektiğim paylaştığım fotoğraflardı. Yapay zeka ile üzerine ses eklemesi yapmış. Her birinin ekleme olduğu çok belli. Ama tedirgin olduğum konu mail adreslerimin hepsini bilmesi. Burada ev adresim falan da kayıtlı bu beni korkuttu. Yapay zeka artık nasıl bir tehlike haline gelmiş görmüş oldum. Avukatımla gidip şikayetçi olacağım. O da benden korksun sonuna kadar bu işin arkasında olacağım" dedi.
"PAYLAŞIMDAN SONRA CEVAP MESAJI ATTI"
Kendisine gelen mailleri sosyal medya hesabından paylaşıp sesini duyurmaya çalışan genç kızın mail adresine bir mesaj daha geldi. Aynı sapık tacizci bu mailde de şunları yazdı; "Ben sana eski fotoğraflarından kolaj gönderiyorum sen Twitter'da paylaşıp herkese gösteriyorsun. Bana topluca küfürler ediyorsunuz. Senin suç kavramına göre kim daha suçlu" ifadelerini kullandı. Ardından da hakarete gelen sözler yazıp mesajı bitirdi.