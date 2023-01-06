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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Üniversiteli kurye kazada can verdi

Üniversiteli kurye kazada can verdi
İstanbul Kadıköy'de motosikletli kuryelik yapan üniversite öğrencisi Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu, 20 Aralık günü saat 01.00'de makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede iki haftadır yoğun bakımda olan genç hayatını kaybettiği. Uzunsakaloğlu dün Ataşehir'deki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. 19 yaşındaki Uzunsakaloğlu'nun yakınları, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Uzunsakaloğlu'nun dayısı Nurhan İlhan, "Hem üniversite okuyor hem kuryelik yapıyordu" dedi. DHA

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Üniversiteli kurye kazada can verdi
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