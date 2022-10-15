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Giriş Tarihi: 15.10.2022

Üniversiteli Melisa alkollü sürücü kurbanı

BEKİR COŞKUN
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Üniversiteli Melisa alkollü sürücü kurbanı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Melisa Edik (19) bu yıl girdiği sınavda, Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazandı.
20 gün önce okuluna başladı. Ancak, geçen hafta sonu yolun karşısına geçmeye çalışırken, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti. Edik, Dörtyol ilçesi Kuzuluk Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Uşak'ta, önünde giden kamyona çarpan otomobilde bulunan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk (22) öldü, 2 kişi yaralandı.
Aksaray'da motosikletiyle minibüsle kafa kafaya çarpışan Ahmet Olgun (51), Kayseri'de marketten alışveriş yaptıktan sonra yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen Orhan Gültekin (60) TIR'ın çarpması sonucu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Yasin Kürşat Demiralp (44), Denizli'de el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü durdurmak isterken altında kalan Duran Kapan (65) öldü.

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Üniversiteli Melisa alkollü sürücü kurbanı
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