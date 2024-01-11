Üniversiteli Merve’den 8 gündür haber alınamıyor

Üniversite eğitimi için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 4 Aralık tarihinden buyana haber alınamıyor. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

BABA ANTALYA'YA GELDİ

Kızı Merve'yi aramak için İstanbul'dan Antalya'ya gelen baba Osman Elmas, kızını her yerde aradıklarını söyledi. Merve'nin 4 Ocak Perşembe günü kaldığı KYK yurdundan saat 21.36'da ayrıldığını belirten baba Elmas, "Kızımın kaybolmasından bizim 5 Ocak'ta haberimiz oldu. Annesi kendisine ulaşamadı. Sonra ben aradım ulaşamadım. Öğlenden sonraydı okulunu aradım izinli çıktığını ve gece dönmediğini söylediler. Şu ana kadar hiç izin almamıştı. Burada da akraba tanıdık kimse yok. Öyle olunca ben endişeye kapıldım. Sonra aceleyle karakola gittik. İstanbul'da karakola kayıp başvurusunda bulunduk. Sonra çıkıp ağabeyimle Antalya'ya geldik" dedi.

EN SON LARA'DA GÖRÜLDÜ

Baba Osman Elmas, kızı Merve'nin Lara bölgesinde Düden Park'ta görüldüğünü söyledi. Bu nedenle bölgede havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarının yapıldığını belirten baba Elmas, "Son öğrendiğimize göre Barınaklar bulvarına gelmiş. Barınaklar bulvarında inip şelaleye doğru geldiğini öğrendik ve burası son görüldüğü nokta olmuş. Atmış olabilir mi diye korkuyoruz. Buraları da pek bilmiyor. Telefonuyla çok aşırı derecede vakit geçiriyordu. Başkada bir derdimiz yoktu" dedi.